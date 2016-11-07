Babası için birinci oldu

İzmir'de lise öğrencisi Elifnaz Şentürk, doktor olan babasının aşı muhafazasında yaşadığı sorunlardan etkilendi. Kan, aşı, ilaç, serum ve nakil için alınan organların muhafaza edildiği yerlerin sıcaklığının doğru ayarlanması için harekete geçti. 4 bin 116 lira maliyetle "Isıtma ve soğutma sistemlerini bir arada kullanarak sıcaklığı sabitleyen çoklu odalı cihaz" projesi geliştirdi. Bu cihaz ile Brezilya'da düzenlenen ve 21 ülkeden 400 çalışmanın katıldığı Mostratec Bilimsel Proje Yarışması'nda boy gösterdi. Liseli Şentürk, "materyal mühendisliği" dalında dünya birincisi oldu.