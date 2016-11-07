Babası için birinci oldu

İzmir'de lise öğrencisi ElifnazŞentürk, doktor olan babasının aşımuhafazasında yaşadığı sorunlardanetkilendi. Kan, aşı, ilaç, serum venakil için alınan organların muhafazaedildiği yerlerin sıcaklığının doğruayarlanması için harekete geçti. 4bin 116 lira maliyetle "Isıtma vesoğutma sistemlerini bir aradakullanarak sıcaklığı sabitleyençoklu odalı cihaz" projesi geliştirdi.Bu cihaz ile Brezilya'da düzenlenenve 21 ülkeden 400 çalışmanınkatıldığı Mostratec Bilimsel ProjeYarışması'nda boy gösterdi. LiseliŞentürk, "materyal mühendisliği"dalında dünya birincisi oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.