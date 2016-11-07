Ayşe’nin ‘İmdat’ çığlığı

Manisa'da yaşayan 4 yaşındaki Ayşe Yaraş, daha 47 günlükken ateşlendi. Vücudunda da yaralar oluşan küçük kız, yapılan tedavilere rağmen bir türlü iyileşemedi. 4 yıldır hastalığına teşhis konulamayan Ayşe, hayatını hastanelerde geçirdi. Sürekli ateşi 40-41 dereceye kadar çıkan küçük kız, hastalık nedeniyle konuşmada ve yürümede güçlük çekti. Anne Elif Yaraş ise kızının tedavisi için doktorlara seslendi: "Hastalık var ama ne olduğunu bilmiyoruz. 4 yıldır hastanelerdeyiz. Önce 'Lösemi', sonra 'Metabolizma hastası' dediler ama hiçbiri doğru çıkmadı. Kızımı kurtarın."