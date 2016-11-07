Ayşe’nin ‘İmdat’ çığlığı

Manisa'da yaşayan 4 yaşındaki AyşeYaraş, daha 47 günlükken ateşlendi. Vücudundada yaralar oluşan küçük kız, yapılan tedavilererağmen bir türlü iyileşemedi. 4 yıldır hastalığınateşhis konulamayan Ayşe, hayatını hastanelerdegeçirdi. Sürekli ateşi 40-41 dereceye kadarçıkan küçük kız, hastalık nedeniyle konuşmadave yürümede güçlük çekti. Anne Elif Yaraşise kızının tedavisi için doktorlara seslendi:"Hastalık var ama ne olduğunu bilmiyoruz. 4yıldır hastanelerdeyiz. Önce 'Lösemi', sonra'Metabolizma hastası' dediler ama hiçbiridoğru çıkmadı. Kızımı kurtarın."
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