  1. Gram gram hayat
  2. Seda Sayan’dan ‘ev’ bekliyorlar

Ayşe’nin ‘İmdat’ çığlığı

Ayşe’nin ‘İmdat’ çığlığı
Manisa'da yaşayan 4 yaşındaki Ayşe Yaraş, daha 47 günlükken ateşlendi. Vücudunda da yaralar oluşan küçük kız, yapılan tedavilere rağmen bir türlü iyileşemedi. 4 yıldır hastalığına teşhis konulamayan Ayşe, hayatını hastanelerde geçirdi. Sürekli ateşi 40-41 dereceye kadar çıkan küçük kız, hastalık nedeniyle konuşmada ve yürümede güçlük çekti. Anne Elif Yaraş ise kızının tedavisi için doktorlara seslendi: "Hastalık var ama ne olduğunu bilmiyoruz. 4 yıldır hastanelerdeyiz. Önce 'Lösemi', sonra 'Metabolizma hastası' dediler ama hiçbiri doğru çıkmadı. Kızımı kurtarın."
Etiketler:
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar