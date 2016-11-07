Aydın Doğan medyası Türkiye'de kaos oluşması için elinden geleni yapıyor. Kandil'den gelen talimatlarla hareket eden HDP'li vekillerin tutuklanması bahanesiyle korsan gösteri düzenleyen PKK yandaşları terör estirdi. İstanbul Bağcılar'da meydana gelen olayda PKK yandaşlarının izinsiz eylemlerine tepki gösteren mahalle sakini iki vatandaşa ateş açılması sonucu üzerlerine gelen saçmalarla hafif şekilde yaralandı.

POLİS PKK YANDAŞLARINI ANINDA YAKALADI

Sokaklarda terör estirmeye çalışan bir avuç PKK yandaşını polis anında yakaladı. Fakat Aydın Doğan medyası olayı büyütmek için elinden geleni yaptı.

AYDIN DOĞAN YİNE KAOS İÇİN KOLLARI SIVADI

Kan ve kaostan beslenen Aydın Doğan medyası eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşuyor. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ekranlarına çıkararak saz çaldıran ve kirli maskesinin görülmemesi için 'cici çocuk' gibi gösteren Aydın Doğan yine algı operasyonuna başladı. Hürriyet, Bağcılar'daki korsan gösteriyle ilgili haberi, "İstanbul Bağcılar'da tehlikeli tırmanış" diye verdi. Demirtaş'ı parlatma görevi verilen Doğan medyası 7 Haziran seçimlerinden bir gün önce açık açık "Diktatörden hesap sorun oyunuzu HDP'ye verin" şeklinde tweet atmıştı.



TEK MERKEZDEN YÖNETİLEN ORTAK OPERASYON

HDP'lilerin tutuklanmasının ardından Türkiye'ye yönelik saldırılarına hız veren Avrupa, medyasıyla birlikte yalan haberlerle iç savaş çığırtkanlığı yapmaya başladı. Türkiye'de ise bu göreve Aydın Doğan medyası ortak oldu...



İşte Hürriyet'in o haberi:





