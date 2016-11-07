Ay love gol!

Aytemiz Alanyaspor'un kazanabilmesi ve gol atamayan Vagner Love için dernek lokalinde imam eşliğinde "Vagner Love'a gol attırma duası" yaptı. Dua sırasında Vagner Love'ın önceki takımlarında attığı goller de dev ekranda gösterilip, her gol sonunda 'Amin' denildi. Yapılan duanın ardından lokum-bisküvi dağıtıldı. Taraftarın desteği ile önceki gün Gaziantepspor maçına çıkan Vagner Love, kendisinden beklentileri yerine getirdi. Dualarla maça çıkan ve herkesin gözlerinin üzerinde olduğu Love, 89'uncu dakikaya kadar gol atmayı yine başaramadı. Ancak tüm umutların yitirildiği sırada Brezilyalı golcü, 89. dakikada topu ağlara göndererek takımının galibiyetine imza attı.
GALİBİYETE İMZA ATTI
Aytemiz Alanyaspor evinde Vagner Love'un son dakika golüyle Gaziantepspor'u 4-3 mağlup etmeyi başardı. Hem Love'un attığı gol, hem de takımın kazanması Alanyasporlu taraftarları coşturdu. En büyük mutluluğu gol krizini aşan Love yaşadı. Brezilyalı yıldız futbolcu galibiyet sevincini takım arkadaşları ve taraftarlarla birlikte kutladı. Taraftarın imam eşliğinde gol duasına çıktığı Brezilyalı futbolcu Love, takımının galibiyeti ile biten karşılaşmada son golü attı. Bu durum, 'taraftarların duası kabul oldu' diye yorumlandı.
7 MAÇ SONUNDA MURADINA ERDİ
Alanyaspor'un en büyük transferi olarak tarihe geçen Vagner Love, Süper Lig'e çıkan takım için flaş transfer olarak gösterilmişti. Ancak oynadığı 7 maçta sayısız pozisyona girmesine rağmen golle tanışamayan yıldız futbolcu, önceki gün muradına erdi. Gaziantepspor kalesini son dakikada havalandırıp maça damgasını vurdu.
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