Avusturyalı bakandan haddini aşan sözler

Türkiye karşıtı duruşu ile dikkat çeken AB ülkelerinden Avusturya'nın Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Türkiye'nin "kırmızı çizgiyi aştığını" öne sürdü. Türkiye ile AB üyelik müzakerelerine son verilmesini isteyen Kurz, Türkiye'nin mülteci krizinde "güvenilir bir ortak" olmadığını iddia etti.
Sebastian Kurz, Ö1 Radyosu'na verdiği demeçte Türkiye'nin "kırmızı çizgiyi aştığını" savundu. "Gazetecileri ve muhalefet liderlerini hapsetmeye kalkışan bir ülkenin AB'de yeri yoktur" gibi ifadelerini kullanan Kurz, Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerinin sonlandırılmasını istedi.
DW Türkçe'nin yansıttığı demecinde mülteciler sorununa değinen Kurz, Türkiye'nin mülteci krizinde "güvenilir bir ortak" olmadığı iddiasında da bulundu.
kalan karakter 1000
Bu daha çocuk. Daha dünkü sıpa, Türkiye hakkında ahkam kesmeye çalışıyor. Kim takar bu sıpayı.
o kepce kulaklari kadar büyük bir beyni olsaydi keske
Sayin Kurz kendini ne zannediyorsun.. Turkiye hur bir devlettir.. Mind you own damn business...
avrupada siyaset bu kepçe kulaklıyamı kaldı ikide birde cart curt bozuk plak gibi çalıyor onlar bizim kırmızı çizgilerimizi yakında görecek bu operasyonlar daha yapacaklarımızın onda biri sizi fetonun para y,y,c,leri sizi
Bu cocugun beyni yikanmis ( yikamislar ) ne yapsin cahillik iste TÜRKLERI iyice tanimadigi icin tasmasini fetöye kaptirmis
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.