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lı bakandan haddini aşan sözler

Türkiye karşıtı duruşu ile dikkat çeken AB ülkelerinden 'nın Dışişleri Bakanı , Türkiye'nin "kırmızı çizgiyi aştığını" öne sürdü. Türkiye ile AB üyelik müzakerelerine son verilmesini isteyen Kurz, Türkiye'nin mülteci krizinde "güvenilir bir ortak" olmadığını iddia etti.

Avusturyalı bakandan haddini aşan sözler
, Ö1 Radyosu'na verdiği demeçte Türkiye'nin "kırmızı çizgiyi aştığını" savundu. "Gazetecileri ve muhalefet liderlerini hapsetmeye kalkışan bir ülkenin AB'de yeri yoktur" gibi ifadelerini kullanan Kurz, Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerinin sonlandırılmasını istedi.

DW Türkçe'nin yansıttığı demecinde mülteciler sorununa değinen Kurz, Türkiye'nin mülteci krizinde "güvenilir bir ortak" olmadığı iddiasında da bulundu.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 21:25
YORUMLAR 16 yorum yapıldı

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Kim bu... Kim bu...

Bu daha çocuk. Daha dünkü sıpa, Türkiye hakkında ahkam kesmeye çalışıyor. Kim takar bu sıpayı.

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evet0
hayır0
cevapla 08.11.2016 00:43
Alp Er Alp Er

o kepce kulaklari kadar büyük bir beyni olsaydi keske

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cevapla 08.11.2016 00:13
Tolga Tolga

Sayin Kurz kendini ne zannediyorsun.. Turkiye hur bir devlettir.. Mind you own damn business...

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cevapla 07.11.2016 23:57
deli balta deli balta

avrupada siyaset bu kepçe kulaklıyamı kaldı ikide birde cart curt bozuk plak gibi çalıyor onlar bizim kırmızı çizgilerimizi yakında görecek bu operasyonlar daha yapacaklarımızın onda biri sizi fetonun para y,y,c,leri sizi

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evet0
hayır0
cevapla 07.11.2016 23:29
CANIM VATANIM CANIM VATANIM

Bu cocugun beyni yikanmis ( yikamislar ) ne yapsin cahillik iste TÜRKLERI iyice tanimadigi icin tasmasini fetöye kaptirmis

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evet0
hayır0
cevapla 07.11.2016 23:21
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