AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin, HDP'yi siyasete, Meclise davet etmesi gerekirken, onların terör destekçisi politikalarına sahip çıkmasının kabul edilemez dolduğunu belirterek, Cumhuriyetin kurucusu olan partiye yakışanın, terörle amansız mücadeleyi desteklemek olması gerektiğini söyledi.

Turan, CHP Parti Meclisi (PM) bildirisine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'nin, 15 Temmuz sonrasında toplumdan gelen yoğun baskı sonucu Yenikapı'ya katılarak darbe ve terör karşısında tutumunu belirlediğini, ancak sonradan adeta gizli bir el devreye girmişcesine eski söylemine dönüverdiğini ifade etti.

"Önce, 'Bir milyon mağdur var.' diyerek FETÖ'ye selam çakan CHP, Parti Meclisi olarak açıkladığı skandal bildiriyle adeta şimdi terör destekçilerine sahip çıkıyor." diyen Turan, bildiriyi "CHP tarihi açısından bir utanç vesikası" olarak değerlendirdi.

"TERÖR DESTEKÇİSİ POLİTİKALARA SAHİP ÇIKMASI KABUL EDİLEMEZ"

Turan, söz konusu bildiriyle teröre sahip çıkan şu anki CHP yöneticilerinin ileride büyük pişmanlık duyacaklarını savunarak, şu görüşleri kaydetti: "Var gücüyle FETÖ, IŞİD ve PKK ile mücadele eden bir hükümeti ve Cumhurbaşkanı'nı terör destekçisi ilan etmek dünyanın neresinde görülmüş? Terör örgütü PKK, şehirlerde hendekler kazarken, insanlarımızı şehit ederken olağanüstü toplanmayan CHP Parti Meclisinin, terör suçuyla ilgili HDP'lilerin tutuklanmasından sonra toplanması, CHP siyasetini özetlemektedir. CHP, bu ülkenin ana muhalefet partisi gibi değil, başka bir ülkenin partisi gibi davranmaktadır. CHP'nin, HDP'yi siyasete, Meclise davet etmesi gerekirken HDP'nin terör destekçisi politikalarına sahip çıkması kabul edilemez. Milletin aklıyla alay etmenin anlamı yok."

Bugün Çözüm Süreci'nin parlamentoda yürütülmesini savunan CHP'nin, geçmişte Çözüm Süreci için Mecliste kurulan komisyona üye vermediği gibi sürece kökünden karşı çıktığını belirten Turan, bugünkü sürecin dokunulmazlıkların kaldırılmasının bir devamı olduğunu ifade etti.

Turan, o süreçte de CHP'nin, "herkesin dokunulmazlığı kaldırılsın" diye her yerde konuştuğuna işaret ederek, daha sonra konu Meclise geldiğinde önce "evet oyu vereceğiz" dediğini, sonra milletvekillerinin çoğunun "hayır" oyu kullandığını anlattı.

Bülent Turan, "Böylesine kafası karışık bir CHP ile karşı karşıyayız. FETÖ, PKK ve IŞİD ile mücadeleye CHP ana muhalefet partisi olarak destek vereceği yerde, terör örgütlerine arka çıkarak mücadeleyi zayıflatmaktadır. Cumhuriyetin kurucusu olan partiye yakışan, terörle amansız bir mücadeleyi desteklemek olmalıdır. Utanç verici CHP Parti Meclisi bildirisine en iyi cevabın, CHP seçmeni tarafından verileceğini düşünüyoruz." dedi.