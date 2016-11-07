Bakanlıktan yapılan haftalık bilgilendirmede, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, 31 Ekim-07 Kasım 2016 tarihleri arasında ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 28'i ölü, 1'i yaralı, 6'sı sağ, 1'i teslim olmak üzere toplam 36 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ayrıca hava unsurlarınca (uçak, İHA ve İKU ile) yapılan operasyonlarda da 32 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.



14 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

Terör örgütleri ile mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando Birlikleri tarafından 4'ü büyük çaplı 544 operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Yürütülen operasyonlar neticesinde; teröristler tarafından tuzaklanan 26 el yapımı patlayıcı ile teröristler tarafından kullanılan 19 sığınak/barınağın imha edildiği, 11 EYP'li saldırı olmak üzere 14 terör eyleminin engellendiği, 32,5 ton Amonyum Nitrat, 18'i ağır ve uzun namlulu (3 adet Biksi, 7 adet M-16, 7 adet Kaleş, 1 adet Kanas) olmak üzere 25 silah, 30 el bombası ele geçirildiği belirtildi.



297 KİŞİ YAKALANDI

Örgüte yardım ve yataklık yapan 297 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtilen açıklamada terörün finasmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında ise, piyasa değeri 9 milyon 209 bin 690 TL olan 76 kilogram eroin, 916 kilogram esrar, 3 kilogram kokain, 177 bin 525 adet uyuşturucu hap, 1 kilogram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) 1 bin 590 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği kaydedildi. Ayrıca piyasa değeri 4 milyon 263 bin 248 TL olan 596 bin 514 adet kaçak sigara, 20 bin 869 litre akaryakıt ele geçirildiği ve bu kapsamda 665 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.