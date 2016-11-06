Yonca Usta

Osmaniye'de yaşayan Yonca Akçay (20) ekmeğini sıvacılık yaparak kazanıyor. Genç kız henüz 8 yaşındayken sıvacı olan babasıyla inşaatlarda çalışmaya başladı. 14 yaşında ise işinin ustası oldu. Akçay, "İşimi çok seviyorum . Alnımın akıyla para kazanıyorum" dedi.