Yine çocukları hedef seçtiler

Gözü dönmüş kanlı örgüt PKK, bir kez daha çocuklarımızı hedef seçti. Şırnak il merkezinde teröristlerin daha önceden döşediği patlayıcı dün infilak etti. Saldırıda 2 çocukhayatını kaybederken, 4 çocuğun dayaralandığı belirtildi. Talihsiz olayın ardından Şırnak Valiliği'nden de açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde terör örgütü mensuplarınca önceden döşenip gizlendiği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucu 6 çocuğumuz yaralanmıştır. 2 çocuğumuz hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden çocuklarımıza Allah'tan rahmet, yaralı çocuklarımıza acil şifalar diliyoruz. Konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır."
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