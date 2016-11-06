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Yine çocukları hedef seçtiler

Yine çocukları hedef seçtiler
Gözü dönmüş kanlı örgüt , bir kez daha çocuklarımızı hedef seçti. il merkezinde teröristlerin daha önceden döşediği patlayıcı dün infilak etti. Saldırıda 2 çocuk hayatını kaybederken, 4 çocuğun da yaralandığı belirtildi. Talihsiz olayın ardından Şırnak Valiliği'nden de açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde terör örgütü mensuplarınca önceden döşenip gizlendiği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucu 6 çocuğumuz yaralanmıştır. 2 çocuğumuz hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden çocuklarımıza Allah'tan rahmet, yaralı çocuklarımıza acil şifalar diliyoruz. Konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır."
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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