Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile ifade vermeye gitmeyen milletvekillerine yönelik operasyonu gerekçe göstererek Türkiye'ye karşı sert açıklamalarda bulunmaları, vatandaşların tepkisine yol açtı.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan vatandaşlar, terör örgütüne destek anlamı içerecek beyanlarda bulunarak Türkiye'ye sert eleştiriler yönelten AB ülkelerinin yöneticilerini kınadıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin iç işlerine kimsenin karışma hakkı olmadığını belirten Barbaros Ünaldılar, "Kanun önünde herkes eşittir. Birileri suç işlemişse bunun cezasını çekecektir. AB Türkiye'nin iyi olmasını ve düzelmesini istemiyor. Ülkemizde birliğin, beraberliğin ve huzurun olmasını istemiyorlar." dedi.

HDP'lilerin ifade vermeye gitmemelerinden dolayı yargısal bir uygulama ile karşı karşıya kaldıklarını aktaran Ünaldılar, AB yetkililerinin Türkiye'nin attığı adımları farklı yöne çektiğini söyledi. "Türkiye kendini anlatmakta sıkıntı mı çekiyor?" sorusuna Ünaldılar, "AB, Türkiye'yi anlamak istemiyor. Bu uygulamadan ötürü Türkiye'de iç karışıklık yaşanmaz. Birlik olduğu sürece Türkiye'ye hiçbir şey olmaz. Densiz AB yetkililerinin amacı Türkiye'yi sıkıntıya sokmaktır." diye konuştu.

"AB, TÜRKİYE'NİN HAKLILIĞINI ANLAMAK İSTEMİYOR"

Eyüp Yıldırım isimli vatandaş ise HDP'ye yönelik operasyonu olumlu bulduğunu hatta ifade vermeye gitmeyen vekillerin gözaltına alınmasında geç bile kalındığını ifade ederek, Türkiye'yi eleştiren AB yetkililerine tepki gösterdi.

HDP'li vekillerin seçimlerle Meclis'e girdiğini ancak kendilerinden beklenenin aksine parti olarak Kandil'in uzantısı olduklarını her fırsatta ortaya koyduklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Almanya başından beri Türkiye'ye düşmanlık ediyor. Almanya'nın yanı sıra Belçika ve Amerika da baş aktörlük yaparak Türkiye'nin altını oymaya çalışıyorlar. Biz burada birliğimizi sağlayacağız. Kürt kardeşlerimizle birlikte hep beraber olacağız. HDP ise Kandil'i bırakarak, oy aldığı kitlenin sorunlarına karşı duyarlı olacak. İnsanlar, onlara 'gelsin haklarımızı savunsunlar' diye oy verdiler. Fakat onlar farklı işler yaptılar. Bence onlara yönelik operasyon ve tutuklama doğru bir karardır. FETÖ ve PKK el birliğiyle Türkiye'nin altını oymaya çalışıyorlar. AB ise bunu 15-20 senedir körüklüyor."

Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadele konusundaki haklılığını yıllardır anlattığını fakat AB'nin bunu anlamak istemediğini kaydeden Yıldırım, "Kamyonlarla belge ve bilgi gitti. Ama bir türlü anlamak istemiyorlar. Bu ülkede vatan hainleri, çocuk tacizcileri için idam getiremiyoruz." ifadelerini kullandı.

"HDP, PKK'YA AÇIK AÇIK DESTEK VERİYOR"

AB yetkililerinin Türkiye'ye yönelik tehdit içerikli açıklamaları subjektif ve maksatlı bulduğunu dile getiren Sergen Ayeş, "HDP ister istemez terör örgütü PKK'yı destekliyor. Türkiye'nin terörü destekleyen bir partinin mensuplarına yönelik operasyonları AB yetkililerinin kınaması bence çok önemli değildir. Herkes işine baksın. HDP, PKK'ya açık açık destek veriyor. Selahattin Demirtaş, bundan aylar önce ifade vermeye gitmeyeceklerini söylemişti. Hukuk devleti deyip de sonra hukuk devletinin kurallarına karşı gelmenin getirdiği nokta budur. AB'nin bunları sahiplenen açıklamaları tutarsızdır." diye konuştu.

Ayeş, tutuklamaları doğru ve hukuki bulduğunu anlatarak, terör destekçisi siyasilere hesap sorulmasının gelecek adına olumlu yansımalarının olacağını sözlerine ekledi.

Orçun Kağan Keleş de AB'nin öncelikle ikircikli tavrından vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

Keleş, şöyle konuştu:

"Yargımızın tam bağımsız olduğu bir dönemde terör destekçileri hakkında yasal işlem başlatılmış olması olumludur. Suç işleyenler hakkında AB'ye sormadan işlem yapmadığımız dönemler geride kaldı. Onların, Türkiye'ye yönelik açıklamaları bir anlam ifade etmiyor. Hukuk önünde herkes eşittir. Suç işleyenlere hesap sorulmalıdır. 'Sırtımızı PYD'ye yaslandık' diyenler, niye ifade vermeye gitmiyorlar. AB yetkilileri öncelikle buna bakmalı, ikircikli tavırlarına son vermelidirler."

"AB'NİN HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNE DESTEK VERMESİ YANLIş"

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda AA muhabirine açıklama yapan Can Oktay da, AB'nin HDP'li milletvekillerine destek vermesini yanlış bulduğunu söyledi.

HDP'li milletvekillerin ifade vermeye gitmedikleri için gözaltına alındıklarını ve ardından tutuklandıklarını hatırlatan Oktay, "Türkiye olması gerekeni yaptı. Sonuçta kanuna kim karşı çıkarsa o tutuklanacak. Onlar yaptı, bu yolu istediler. Avrupa Birliği istediği kadar sahip çıksın, AB hiçbir şey yapamayacak. Türk milleti her zaman bildiğini yapacak. Avrupa Birliği bunları maşa olarak kullanıyor." diye konuştu.

Atiye Yılmaz da AB'ye tepki göstererek, "Avrupalılar bizi istemediği için onlara sahip çıktı. Bizi sevmiyorlar." dedi.