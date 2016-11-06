  1. Bundan sonra patron halk
  2. Yine çocukları hedef seçtiler

Vandallara hizmet tokadı

Vandallara hizmet tokadı
Kanlı terör örgütü PKK, halkı hedef aldı. Ancak devlet hainlere tokadı attı. Van'ın İpekyolu, Özalp ve Erciş ile Muş'un Bulanık belediyelerine atandı. Kayyum olarak görevlendirilen Özalp Kaymakamı Serdar Karal, vatandaşlar için hemen düğmeye bastı. Karal, "Görevi devraldığımda belediyenin yaklaşık 10 milyon lira borcu vardı. Bu ekonomik sorunu çözmek için çalışma başlattık" açıklamasını yaptı. Erciş'te ücretsiz otopark da vatandaşın hizmetine başladı.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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