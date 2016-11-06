Vandallara hizmet tokadı

Kanlı terör örgütü PKK, halkı hedef aldı. Ancak devlet hainlere tokadı attı. Van'ın İpekyolu, Özalp ve Erciş ile Muş'un Bulanık belediyelerine kayyum atandı. Kayyum olarak görevlendirilen ÖzalpKaymakamı Serdar Karal, vatandaşlar için hemen düğmeye bastı. Karal, "Görevidevraldığımda belediyenin yaklaşık 10milyon lira borcu vardı. Bu ekonomiksorunu çözmek için çalışma başlattık" açıklamasını yaptı. Erciş'te ücretsiz otopark da vatandaşın hizmetine başladı.
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