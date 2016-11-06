Valilik yasakladı!

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada halkın huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarının devletin asli görev ve sorumluluklarından biri olduğu belirtildi. Açıklamada, kamu düzeninin unsurları arasında yer alan güvenlik, esenlik ve genel sağlık ihtiyacının güvence altına alınmasının önem arz ettiği kaydedilirken şöyle denildi:

"Kamu hizmetlerinin aksamaya mahal vermeksizin, değişen şartlara ve ihtiyaçlara uyumlu bir şekilde tüm vatandaşlarımıza ulaştırılması kamu düzeniyle yakından ilişkilidir. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını temine yönelik piyasa şartlarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınmasının da devletimizin sorumlulukları arasında olduğu açıktır. Kamu hizmetleri ile piyasa şartlarında mal ve hizmet sunumu kamu düzeninden etkilenmektedir. Bu mal ve hizmetlerin aksatılmadan sunulmasının yanısıra güvenlik, esenlik ve genel sağlık ihtiyaçlarının da güvence altına alınması için devletimizin çabaları yanında vatandaşlarımızın da hukuk kurallarına uygun bir şekilde davranmaları gerekmektedir. İl sınırları içinde yürütülen güvenlik operasyonları ve benzeri hususlar bahane edilerek zaman zaman işyerlerinin çeşitli provokatif ve yasadışı saik ve yönlendirmelerle toplu olarak kapatıldıkları tespit edilmiştir. İşyerlerinin toplu biçimde kapatılmasının halkın günlük yaşamını sürdürmesini zorlaştırarak huzur ve sükûnunu bozduğu, kişilerin güvenlik, dirlik ve esenlik içinde günlük ihtiyaçlarını sağlamak suretiyle sağlıklı yaşamasını önemli ölçüde zafiyete uğrattığı değerlendirildiğinden; Kamu düzeninin korunması amacıyla, İlimiz genelinde bulunan işyerlerinin toplu olarak kapatılması yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır."