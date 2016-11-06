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Terörist koğuşta

Terörist koğuşta öldürüldü
Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Kastomunu'da çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tokat T Tipi Çamlıbel Cezaevine sevk edilen İrfan Kızılarslan sabaha karşı kaldığı koğuşta ölü bulundu. Kızılarslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kızılarslan'ın örgütle ilgili çok önemli bilgilere sahip olduğu iddia edildi.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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