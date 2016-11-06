Teröre geçit vermiyorlar!

Diyarbakır ve Şırnak'ta yaşanan patlamanın ardından güvenlik güçleri operasyonları derinleştirdi. Hakkari'nin Çukurca İlçesi kırsalındaki askeri hareketlilik dün de devam etti. Teröre geçit vermeyen güvenlik güçlerimiz, sınır boylarına son teknoloji termal kameralar yerleştirdi. Böylece hainlerin her hareketine anında müdahale edildi.