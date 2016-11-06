Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Bestler Dereler bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Kara kuvvetleri, Jandarma birlikleri, Kara Havacılık unsurları ve güvenlik korucularımızın katılımıyla devam eden müşterek operasyonda 4-5 Kasım 2016 tarihinde etkisiz hale getirilen on yedi (17) bölücü terör örgütü mensubuna ve ele geçirilen silah mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesine ilaveten; Cudi Dağı bölgesinde yapılan operasyonda altı (6) bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonda ise iki (2) bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, bir (1) bölücü terör örgütü mensubu canlı yakalanmıştır. Ayrıca operasyonlarda yine silah mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesinin yanı sıra 1535 kg amonyum nitrat ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.