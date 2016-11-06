Şırnak için kritik karar

Şırnak kent merkezinde 14 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı, 14 Kasım'dan itibaren kısmen kaldırılacak.

Valisi Ali İhsan Su, yaptığı açıklamada, bir süre önce terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, patlayıcılarla tuzaklanmış barikat ve çukurların bertaraf edilmesi, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması için sokağa çıkma yasağının uygulamaya konulduğunu anımsatarak, "Sokağa çıkma yasağı 14 Kasım 2016 gününden itibaren her gün 05.00 ile 22.00 saatleri arasında kaldırılacaktır." dedi.

Su, terör örgütüne yönelik operasyonlar ile teröristlerin saldırısı sonucu vatandaşların ev, işyeri ve eşyalarının zarar gördüğünü anımsatarak, bu zararların İdil, Silopi ve Cizre ilçelerinde olduğu gibi kısa zamanda telafi edileceğini söyledi.

105 KİLOMETRE ASFALTLAMA YAPILACAK

Vatandaşların zararlarının telafisi için zarar tespit komisyonlarının hızla çalışacağını, diğer taraftan da yepyeni "modern bir Şırnak" inşa edeceklerini vurgulayan Su, şöyle konuştu:

"Şırnak merkezde öncelikle 30-40 yıllık tamamen eskimiş olan su-kanalizasyon şebekesi, arıtma sistemi de ilave edilmek suretiyle projelendirme çalışmaları tamamlanmış olup, ihale aşamasındadır. Ayrıca Şırnak şehir içi cadde ve sokaklara 105 kilometre sıcak asfalt yapılması ile ilgili ihale işlemleri tamamlanmış olup, çalışmalar başlayacaktır."

5 BİN 960 KONUT YAPILACAK

Vali Su, 1 yıl içerisinde Şırnak merkezde içinde iş yerlerinin de olduğu 960 konutun Gazi Caddesi'nde, 5 bin konutun ise farklı mahallelerde inşa edileceğini aktardı.

Su, şunları kaydetti:

"Vatandaşların her türlü sosyal, fiziksel ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde cadde genişliklerinin 25 metre olacağı, geniş yeşil alanların, çocuk ve yetişkinlere yönelik parkların, gençlik ve kadın merkezlerinin, taziye evleri, açık kapalı spor sahalarının yer alacağı, ticaretin yeniden canlanması için ticaret merkezlerinin, camiler ve okulların olacağı vatandaşların yaşam tarzlarına uygun modern konutlar inşa edeceğiz."

BİN KİŞİ İŞE ALINACAK

Operasyonlar ve sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşların güvenlik kuvvetlerine verdiği destek ve gösterdiği anlayıştan dolayı teşekkür eden Su, "Ayrıca bu süre zarfında ilk etapta bin vatandaşımızı Toplum Yararına Çalışma kapsamında işe başlatacağız. Yine vatandaşlarımızın barınma ve diğer ihtiyaçları ile ilgili gerekli çalışmalar ve yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülmeye devam edecektir." dedi.