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Sınıra sevkiyat devam ediyor

Sınıra sevkiyat devam ediyor
Türkiye, sınır güvenliğini korumak için dört koldan mücadele başlattı. Bu kapsamda Ankara'daki 'ndan sevkiyat başladı. Çok sayıda tank ve çeşitli askeri malzemeleri taşıyan tren, Gaziantep'e ulaştı. Burada vagonlardan indirilen askeri araçlar, konvoy halinde karayolu ile Şırnak'ın Silopi İlçesi'ne doğru yola çıktı.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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