Sapık fırıncı

Adana Seyhan'da 16 yaşındaki iki çocuk, 1.5 yıl önce Z.İ.'nin (47) simit fırınında çalışmaya başladı. İddiaya göre işe başladıktan kısa süre sonra Z.İ., iki erkek çocuğa da tecavüz etti. Bu durumu uzun süre kimseye anlatamayançocuklar, davranışlarından şüphelenenarkadaşlarının ısrarlı soruları üzerineiğrenç olayı itiraf etti. Tecavüzü öğrenençocukların akrabaları fırını bastı. Z.İ.'yi dövüp üzerine benzin dökerek yakmak istedi. Olay yerine giden polis, zanlıyı kurtardı. Fırıncı suçlamaları kabul etmeyerek iftira atıldığını ileri sürdü. Z.İ. cezaevine gönderildi. Bu arada yine Adana'da 2'si kız 1'i erkek 3 çocuğu taciz eden Yakup Y. (55) de tutuklandı.
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