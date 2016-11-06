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Sapık fırıncı
Adana Seyhan'da 16 yaşındaki iki çocuk, 1.5 yıl önce Z.İ.'nin (47) simit fırınında çalışmaya başladı. İddiaya göre işe başladıktan kısa süre sonra Z.İ., iki erkek çocuğa da tecavüz etti. Bu durumu uzun süre kimseye anlatamayan çocuklar, davranışlarından şüphelenen arkadaşlarının ısrarlı soruları üzerine iğrenç olayı itiraf etti. Tecavüzü öğrenen çocukların akrabaları fırını bastı. Z.İ.'yi dövüp üzerine benzin dökerek yakmak istedi. Olay yerine giden polis, zanlıyı kurtardı. suçlamaları kabul etmeyerek iftira atıldığını ileri sürdü. Z.İ. cezaevine gönderildi. Bu arada yine Adana'da 2'si kız 1'i erkek 3 çocuğu taciz eden Yakup Y. (55) de tutuklandı.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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