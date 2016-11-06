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'nın para kaynağına büyük darbe!

Terörle mücadele operasyonları kapsamında 'de müdahale edilen TIR'da piyasa değeri 12 milyon TL olan 200 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

PKKnın para kaynağına büyük darbe!
Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda, düzenlenen operasyonlarla /KCK tarafından Kuzey Irak'taki kamplarda üretilen uyuşturucuyu nakleden kamyona 'de müdahale edildi. Kamyonda yapılan aramada; piyasa değeri 12 milyon TL olan 200 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı..
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  • 06 Kasım 2016, Pazar 13:34
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