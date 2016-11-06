Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda, düzenlenen operasyonlarla PKK/KCK tarafından Kuzey Irak'taki kamplarda üretilen uyuşturucuyu nakleden kamyona Rize'de müdahale edildi. Kamyonda yapılan aramada; piyasa değeri 12 milyon TL olan 200 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı..
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