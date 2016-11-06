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Pilot Ebru hayat kurtardı

Pilot Ebru hayat kurtardı
THY'nin -İstanbul uçuşu sırasında 45 yaşındaki yolcu Hilmi Güler aniden rahatsızlandı. Uçağın ikinci pilotu Ebru Ünsal da Atatürk Havalimanı Kontrol Kulesi ile bağlantıya geçerek doktor talebinde bulundu. Yolcuyu kurtarmak için büyük çaba harcayan Ünsal, "Erkek yolcu fenalştı. Kalp krizinden şüpheleniliyor. İndikten sonra doktor bekliyoruz" diyerek hava trafik görevlisini bilgilendirdi. Uçağa iniş önceliği verildi. Hilmi Güler uçağın altına gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ■ Cevdet ÖZDEMİR
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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