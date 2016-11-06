Pilot Ebru hayat kurtardı

THY'nin Hamburg-İstanbul uçuşu sırasında 45 yaşındaki yolcu Hilmi Güler aniden rahatsızlandı. Uçağın ikinci pilotu Ebru Ünsal da Atatürk Havalimanı Kontrol Kulesi ile bağlantıya geçerek doktor talebinde bulundu. Yolcuyu kurtarmak için büyük çaba harcayanÜnsal, "Erkek yolcu fenalştı. Kalpkrizinden şüpheleniliyor. İndikten sonradoktor bekliyoruz" diyerek hava trafikgörevlisini bilgilendirdi. Uçağa iniş önceliği verildi. Hilmi Güler uçağın altına gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ■ Cevdet ÖZDEMİR
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