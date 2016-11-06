  1. Dersimiz dayak!
  2. Kılıçdaroğlu’ndan HDP’ye tam destek

isyanı

’de hayvanat bahçesi için 165 biner liradan 10 alındı. Hayvanseverler, Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e ateş püskürdü

Penguen isyanı
Eskişehir Büyükşehir si her biri 165 bin lira olan 10 e yaklaşık 2 milyon lira verdi. Uzmanlar, "Bu ücret dünya rekoru" dedi, hayvanseverler çileden çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleyle satın aldığı penguenlerin 'Humboldt Penguenleri' olduğu açıklanmıştı. Penguenlerin, Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde olduğu öğrenildi.

NASIL BAKILACAK?
Belediyenin bu penguenlere nasıl bakacağı ve uygun ortamın sağlanıp sağlanamayacağı merak konusu olurken dün Hayvan Hakları Federasyonu üyeleri eylem yaptı. Hayvanseverler, kendilerini demir kafese kilitledi. HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, "İnanılacak gibi değil. Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir halkı görüp beğensin diye önce hayvanat hapishanesi kuruyor, sonra da 165 bin liradan 10 penguen siparişi veriyor. Dile kolay toplamda yaklaşık 2 milyon lira. 'Hayvanat hapishaneleri' hayvanlar için tutsaklık, belediyeler için ise cazibe merkezidir" diye konuştu. Belediye daha önce kanguru, zebra ve su samuru gibi 14 hayvan için 2 milyon 244 bin TL'lik sözleşme imzalamıştı.
Etiketler: , , ,
  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar