Penguen isyanı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi her biri 165 bin lira olan 10 penguene yaklaşık 2 milyon lira verdi. Uzmanlar, "Bu ücret dünya rekoru" dedi, hayvanseverler çileden çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleyle satın aldığı penguenlerin 'Humboldt Penguenleri' olduğu açıklanmıştı. Penguenlerin, Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde olduğu öğrenildi.
NASIL BAKILACAK?
Belediyenin bu penguenlere nasıl bakacağı ve uygun ortamın sağlanıp sağlanamayacağı merak konusu olurken dün Hayvan Hakları Federasyonu üyeleri eylem yaptı. Hayvanseverler, kendilerini demir kafese kilitledi. HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, "İnanılacak gibi değil. BelediyeBaşkanı Yılmaz Büyükerşen,Eskişehir halkı görüp beğensindiye önce hayvanat hapishanesikuruyor, sonra da 165 binliradan 10 penguen siparişiveriyor. Dile kolay toplamdayaklaşık 2 milyon lira. 'Hayvanat hapishaneleri' hayvanlar için tutsaklık, belediyeler için ise cazibe merkezidir" diye konuştu. Belediye daha önce kanguru, zebra ve su samuru gibi 14 hayvan için 2 milyon 244 bin TL'lik sözleşme imzalamıştı.
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