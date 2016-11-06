Paralel yapılanmaları tarihe gömecek plan

FETÖ'cülerin kamudan temizlenmesi ve yargılanması süreci hızlanırken, devlet yeni döneme hazırlanıyor. "Enkaz kaldırma ve yeniden inşa" adı verilen plan dört ana başlıktan oluşuyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda görüşülen plan, "sosyolojik, dini, eğitsel ve idari tedbirleri" içerecek. SOSYOLOJİ: FETÖ ve benzeri yapıların karşılık bulmaması için halk bilgilendirilecek. Bu konuda saha çalışmaları, halkı bilinçlendirme toplantıları yapılacak. Çok sayıda yayın hazırlanacak. İDARİ: Kamu kadroları yeniden yapılandırılırken, memuriyette yükselme, tayin gibi kararlar, düzenli güvenlik soruşturmasına bağlanacak. EĞİTİM: Devlet, özel eğitim kurumlarının önünü açarken farklı grupların devlete karşı konuşlanmasını önleyecek. Burs, yurt destekleriyle gençlerin FETÖ benzeri yapıların eline geçmesi önlenecek. DİN: Dini özünden ayırıp kişisel olarak kendisini dinin merkezine dönüştürmeye çalışan sapkınlıkla mücadele edilecek. İslam'a değil karanlık güçlere hizmet eden FETÖ benzeri yapıların din istismarına geçit verilmeyecek.
Hükümet FETÖ ile mücadele kapsamında darbecilerin geciktirilmeden yargılanması için de düğmeye bastı. Darbeci olanların dosyaları hızla değerlendirilmesi için ilgili mevzuatta düzenleme yapılması planlanıyor.
BATI'YAANLATILDI
Hükümet, FETÖ ile mücadelede yurtdışı seferberliği de başlattı. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker başkanlığındaki heyet ABD'nin ardından bu hafta İngiltere'ye gitti. Eker, İngiltere'de yaptığı temaslarda FETÖ'nün uluslararası medyayı kullanarak Türkiye ile ilgili bilgi kirliliğine yol açtığına dikkat çekti. Eker, DEAŞ, PKK, PYD ve FETÖ'nün aslında aynı amaca hizmet ettiğini muhataplarına anlattı.
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