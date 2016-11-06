Ormanda feci kaza

Antalya'da önceki gün Tekke İlkokulu'nun bahçesindeki yaşlı ağaçların mahalleli tarafından kesilmesi kararlaştırıldı. İmece usulü yapılan kesime 32 yaşındaki Aziz Uysal da traktörüyle yardım için gitti. Çalışma sırasında kesilen 23 metrelik ağaç Uysal'ın üzerine devrildi. Talihsiz adam tonlarca ağırlığı altında kaldı. Hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.