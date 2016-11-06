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Ordu komutanını böyle yakalayacaklardı

FETÖ darbe girişimi gecesi, 'na ele geçirmek isteyen darbecilerin, tugaydaki faaliyetleri incelemek ve Orgeneral Abdullah Recep'i yakalamak için uçurduğu tespit edildi. 515 askerin ifadeleri alınarak yürütülen soruşturmada, darbecilerin Drone'u kalkışmanın yaşandığı gece 22 sularında kullandığı belirlendi.

Ordu komutanını böyle yakalayacaklardı
15 Temmuz darbe girişiminde Karargahı'nı ele geçirmeye çalışan FETÖ'cüler her yolu denedi. İzmir'deki soruşturmanın iddianamesine giren belgelere göre hainler, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep'i yakalamak ve tugaydaki faaileyetlerini öğrenmek için uçurdu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde, cuntacıların Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep'i ele geçirmek için insansız hava aracı drone uçurdukları ortaya çıktı. 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan darbeci Ege Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'in talimatıyla 22 Haziran'da kantin hesabından 4 bin 500 TL'ye Drone alındığı belirlendi.

Karar'ın haberine göre; darbe girişiminin ardından oluşturulan Ege Ordu Komutanlığı İdari Tahkikat Heyeti, 515 askerin ifadelerine başvurdu. Heyet, satın alınan drone ile deneme uçuşlarının yapıldığını ve kalkışmanın yaşandığı gece saat 22.00 sularında araçların kullanıldığını tespit etti.

Tespitlerde, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep'in darbe girişimi gecesi faaliyetleri ve bulunduğu yerin öğrenilmesi için de Drone'un kullanıldığı belirlendi. Heyetin yaptığı tespit, ifadeler ve konuyla ilgili belgeler İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı FETÖ iddianamesine de girdi. Darbe girişiminin yaşandığı gece Orgeneral Abdullah Recep'in FETÖ'cü Hakbilen'i görevden aldığı da karargahta görevli askerlerin ifadeleriyle ortaya çıkmıştı
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  • 06 Kasım 2016, Pazar 10:58
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

bunlar ne müslüman ne türk nede insan.

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cevapla 06.11.2016 12:12
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