‘Oğlumu benden aldılar’

Terör yandaşları, 6-8 Ekim'de Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine sokağa çıktı. Masum insanların canını yaktı. Bunlar arasında kurban eti dağıtmak için dışarıda olan Yasin Börü de vardı. Kalleşler, 16 yaşındaki Börü'yü vahşice katletti. Dün Börü'nün anne ve babası, Demirtaş'ın tutuklanması ile ilgili konuştu. Anne Hatice Börü, şunları söyledi: "Sevinmedim desem yalan olur. Ama o içerde ailesiyle çocuklarıyla görüşecek. Sadece özgürlüğü kısıtlandı. Ancak ben çocuğumla görüşemiyorum. Onu benden aldılar..."
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