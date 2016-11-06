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‘Oğlumu benden aldılar’

‘Oğlumu benden aldılar’
Terör yandaşları, 6-8 Ekim'de Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine sokağa çıktı. Masum insanların canını yaktı. Bunlar arasında kurban eti dağıtmak için dışarıda olan de vardı. Kalleşler, 16 yaşındaki Börü'yü vahşice katletti. Dün Börü'nün anne ve babası, Demirtaş'ın tutuklanması ile ilgili konuştu. Anne , şunları söyledi: "Sevinmedim desem yalan olur. Ama o içerde ailesiyle çocuklarıyla görüşecek. Sadece özgürlüğü kısıtlandı. Ancak ben çocuğumla görüşemiyorum. Onu benden aldılar..."
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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