Mahmut Tanal için hesap vakti!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Teröre finansman sağladığı' gerekçesiyle eylül ayında Koza İpek Grubu'nun, Ankara'da ve İstanbul'daki holding ve yayın grubu binalarına kayyum atanmıştı. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kayyum kararının ardından polis, holdinge bağlı Kanaltürk TV ile Bugün gazetesinin yer aldığı Şişli'deki binaya girmek istemiş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bina önüne gelerek toplanan gruba destek olmuş ve polislerin içeri girmesini engellemeye çalışmıştı. Yaşanan arbede sonrası polis tarafından Mahmut Tanal hakkında tutanak tutuldu ve adli makamlara ihbar yapıldı. İhbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Selamettin Celep tarafından Mahmut Tanal hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Mahmut Tanal'a eylemin yasak olduğunun söylenmesine rağmen olay yerinden gitmediği ve gitmekle de kalmayarak gruba tahrik ve destekte bulunarak, emniyet güçlerine yardımcı olmak yerine olayları yatıştırmayarak aksine davranışlarla izinsiz toplantı ve gösteriye dönüşen eyleme destek verdikleri ve görevli memurların görevleri yapmasını engelleyerek fiziki ve sözlü güç kullandığı iddia edildi.
3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Tanal'a, "Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçu kapsamında dava açıldı. 3 yıla kadar hapsi istenen Tanal, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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