Köprüde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde elinde silahla etrafa ateş açtıktan sonra araçları durdurmaya çalışarak intihara kalkışan erkek bir şahıs, müzakereci ekip tarafından ikna edildi. İntihar girişimi nedeniyle bir süre çift taraflı olarak kesilen trafik, şahsın ikna edilmesinin ardından tekrar açıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde saat 07.15 sıralarında elinde ruhsatsız silahıyla intihar etmek isteyen Adem Ş. (25) polis ekiplerini alarma geçirdi. Şahsın rastgele ateş ederek köprüden geçen araçları durdurmaya çalıştığı ihbarı üzerine köprü, polis tarafından çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.
Ardından olay yerine müzakereci ekip çağrıldı. Kısa bir süre sonra köprüye gelen müzakereci ekibin ikna çalışmaları devam ederken, şahsın başına silah dayadığı görüldü. Köprü trafiği yaklaşık 15 dakika kapalı kaldıktan sonra polis tarafından kontrollü bir şekilde verildi. Ekiplerin ikna çabaları sürdüğü esnada köprü tekrardan trafiğe kapatıldı. Çalışmalar devam ederken, zırhlı polis araçlarıyla da önlem alındığı görüldü.
Öte yandan şahıs, yaklaşık 1 saat sonra ikna edilerek köprünün balkon kısmından alınması sonrasında polis aracıyla ifadesi alınmak üzere Köprü Koruma Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahsın polise verdiği ifadesinde, "İhanete uğradım" dediği öğrenildi.
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