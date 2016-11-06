Kimyasal aşk!

Filmleri aratmayacak olay Antalya'da yaşandı. Oto temizlik ürünleri pazarlama şirketinde çalışan evli ve bir çocuk annesi ZehraBildirici, 2008 yılında kimya mühendisiBülent Güner ile tanıştı. İkili büyük bir aşk yaşamaya başladı. Genç kadın eşinden ayırıldı. Kendisini bekleyen zor bir döneme adam attı. Güner'in kendisini uyuşturucuya alıştırdığını iddia eden Bildirici, "Bülent tarım ilacı üretiyordu. Onun satışını yapıyorduk. Bir gün bana 'Breaking Bad' isimli dizi filmi seyrettirdi. Bana filmde metamfetamin üreten kimya mühendisi gibi kendisinin de üretebileceğini söyledi. 6 ay çalıştıve ürettiği uyuşturucuyu benimüzerimde kullandı. Beni kobay olarakkullandı. 'Bir kereden bir şey olmaz' diyerek ilk bende denedi. Bundan sonrahayatım kabusa dönüştü" dedi.
Kimya mühendisiBülent Güner,tutuklanarakcezaevinegönderildi.
AMATEM'E YATTI!
Genç kadın, sevgilisi Bülent Güner'i geçen yıl polise ihbar etti. Güner'in çalıştığı tarım şirketine operasyon yapan ekipler, yüzde 95 oranında metamfetamin içeren madde ile hassas terazi ile paketleme poşetleri buldu. Güner hakkında Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sonunda mahkeme,tutuksuz yargılanan kimyamühendisi Bülent Güner'iuyuşturucu temin etmeksuçundan 15 yıl hapsemahkum etti. Bildirici, şimdi de Bülent Güner hakkında 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. İstanbul'a giderek AMATEM'de tedavi gören genç kadın ise şunları söyledi: "Oğlum benim yaşadıklarımdan çok etkilendi, epilepsi hastası oldu. Psikolojisi bozuldu. Eğitimi aksadı. Ben tedavi görürken yüzlerce kez ölümün eşiğine geldim. Ancak 'oğlum için yaşamalıyım' dedim. Hayata tutundum. Şimdi buna sebep olan bu adamdan hesap sorma zamanı."
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