  1. Acı kader
  2. Direksiyonu ölüme kırdı

Kimyasal aşk!

Bülent Güner, laboratuvar ortamında üretti. İlk kız arkadaşına denetti. Bağımlı hale gelen kadın, kimyager sevgilisini 15 yıl hapse mahkum ettirdi

Kimyasal aşk!
Filmleri aratmayacak olay Antalya'da yaşandı. Oto temizlik ürünleri pazarlama şirketinde çalışan evli ve bir çocuk annesi Zehra Bildirici, 2008 yılında Bülent Güner ile tanıştı. İkili büyük bir aşk yaşamaya başladı. Genç kadın eşinden ayırıldı. Kendisini bekleyen zor bir döneme adam attı. Güner'in kendisini ya alıştırdığını iddia eden Bildirici, "Bülent tarım ilacı üretiyordu. Onun satışını yapıyorduk. Bir gün bana 'Breaking Bad' isimli dizi filmi seyrettirdi. Bana filmde metamfetamin üreten kimya mühendisi gibi kendisinin de üretebileceğini söyledi. 6 ay çalıştı ve ürettiği uyuşturucuyu benim üzerimde kullandı. Beni kobay olarak kullandı. 'Bir kereden bir şey olmaz' diyerek ilk bende denedi. Bundan sonra hayatım kabusa dönüştü" dedi.



Kimya mühendisi Bülent Güner, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AMATEM'E YATTI!
Genç kadın, sevgilisi Bülent Güner'i geçen yıl polise ihbar etti. Güner'in çalıştığı tarım şirketine operasyon yapan ekipler, yüzde 95 oranında metamfetamin içeren madde ile hassas terazi ile paketleme poşetleri buldu. Güner hakkında Antalya 5'inci Ağır Ceza si'nde açıldı. Yargılama sonunda mahkeme, tutuksuz yargılanan kimya mühendisi Bülent Güner'i uyuşturucu temin etmek suçundan 15 yıl hapse mahkum etti. Bildirici, şimdi de Bülent Güner hakkında 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. İstanbul'a giderek AMATEM'de tedavi gören genç kadın ise şunları söyledi: "Oğlum benim yaşadıklarımdan çok etkilendi, epilepsi hastası oldu. Psikolojisi bozuldu. Eğitimi aksadı. Ben tedavi görürken yüzlerce kez ölümün eşiğine geldim. Ancak 'oğlum için yaşamalıyım' dedim. Hayata tutundum. Şimdi buna sebep olan bu adamdan hesap sorma zamanı."

Erdoğan ÖZTÜRK
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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