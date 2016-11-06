Kılıçdaroğlu’ndan HDP’ye tam destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili Belediye Başkanları Zirvesi ve açılışlar için geldiği İzmir'deki programının öğleden sonraki bölümünü iptal etti. Ankara'ya dönmeye karar veren Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimiyle son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantılar yapacağı ifade edildi. Kılıçdaroğlu, özellikle terör soruşturması kapsamında Cumhuriyet gazetesine yönelik tutuklamalara tepki gösterdi. Kılıçdaroğluayrıca PKK'nın siyasi kanadıHDP'liler'e de sahip çıktı.
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