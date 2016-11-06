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’ndan ’ye tam destek

Kılıçdaroğlu’ndan HDP’ye tam destek
CHP Genel Başkanı Kemal , partili Belediye Başkanları Zirvesi ve açılışlar için geldiği İzmir'deki programının öğleden sonraki bölümünü iptal etti. Ankara'ya dönmeye karar veren Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimiyle son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantılar yapacağı ifade edildi. Kılıçdaroğlu, özellikle terör soruşturması kapsamında Cumhuriyet gazetesine yönelik tutuklamalara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu ayrıca PKK'nın siyasi kanadı HDP'liler'e de sahip çıktı.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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