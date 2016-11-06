Karatay bestesi: Zeytin Gözlüm

Balıkesir'de düzenlenen 'Ayvalık Uluslararası Hasat Şenliği'ne katılan Profesör Canan Karatay sözleriyle yine olay yarattı. Zeytinin yararlarını anlatan Karatay, 'Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman' türküsünün sözlerini hatırlattı. Profesör Karatay, şu açıklamaları yaptı: "Zeytinyağından uzak duralım diye 1950'lerde gıda emperyalizmi, margarinleri sokmak için söz yazdırıp bu şarkıyı Sarısözen'e söyletti. Zeytincilere soruyorum, 'Şimdiye kadar bu türküyü nasıl söylettiniz?' Buna yeni sözler yazıyorum. Halkın bu şekilde uyandırılması lazım. Bu sözlerle radyolara verin. 'Zeytin gözlüm sana meylim nedendir, zeytin yememenin kabahati kimdedir, zeytin gözlüm uzaklarda işin ne, zeytinleri düşürürüm peşine, zeytinyağı içirelim herkese' bu şarkının sözlerini de ben yazdım."