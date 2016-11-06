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Kandil'in tetikçisi !

Terör örgütü PKK'nın medya tetikçisi , Diyarbakır'daki hain saldırı sonrası PKK'yı aklama derdine düştü...

Kandilin tetikçisi Hasan Cemal!

PKK'nın yuvası Kandil'e çıkarak örgütün sözde yöneticileriyle röportajlar yapan ve teröristleri cici çocuk gibi gösteren , Diyarbakır'daki bombalı saldırı sonrası kirli algı operasyonuna ortak oldu. Hain saldırıyı PKK'nın yaptığı açık açık ortadayken Hasan Cemal, Twitter üzerinden skandal bir paylaşımda bulundu. İşte Hasan Cemal'in o paylaşımı;
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  • 06 Kasım 2016, Pazar 20:03
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ismail ismail

al sana bir vatan haini daha lanet olsun senin gibi gazeteciye bıktık sizin gibilerden öfkem büyük

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.11.2016 20:29
yşlmvi yşlmvi

tarihteki ali kemaller gibi senin de ülkene yapmadığın hainlik kalmadı hala devam ediyorsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.11.2016 20:20
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