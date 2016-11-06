PKK'nın yuvası Kandil'e çıkarak örgütün sözde yöneticileriyle röportajlar yapan ve teröristleri cici çocuk gibi gösteren Hasan Cemal, Diyarbakır'daki bombalı saldırı sonrası kirli algı operasyonuna ortak oldu. Hain saldırıyı PKK'nın yaptığı açık açık ortadayken Hasan Cemal, Twitter üzerinden skandal bir paylaşımda bulundu. İşte Hasan Cemal'in o paylaşımı;
kalan karakter 1000
al sana bir vatan haini daha lanet olsun senin gibi gazeteciye bıktık sizin gibilerden öfkem büyük
tarihteki ali kemaller gibi senin de ülkene yapmadığın hainlik kalmadı hala devam ediyorsun
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.