PKK'nın yuvası Kandil'e çıkarak örgütün sözde yöneticileriyle röportajlar yapan ve teröristleri cici çocuk gibi gösteren Hasan Cemal, Diyarbakır'daki bombalı saldırı sonrası kirli algı operasyonuna ortak oldu. Hain saldırıyı PKK'nın yaptığı açık açık ortadayken Hasan Cemal, Twitter üzerinden skandal bir paylaşımda bulundu. İşte Hasan Cemal'in o paylaşımı;



