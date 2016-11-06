İstanbul Emniyet Müdürlüğü, HDP Eş Genel Başkanları ve bazı milletvekillerinin tutuklanmasının ardından düzenlenen izinsiz protesto gösterilerinde 65 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "HDP Eş Genel Başkanları ve bazı milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde yapılan izinsiz gösterilerde terör örgütü lehine yasa dışı slogan atılması ve bazı yolların trafiğe kapatılması üzerine görevlilerce yapılan müdahale neticesinde 11'i yaşı küçük olmak üzere toplamda 65 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.