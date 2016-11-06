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'da çok sayıda gözaltı

Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin tutuklanmasının ardından düzenlenen izinsiz protesto gösterilerinde 65 şahsın gözaltına alındığı açıklandı.

İstanbulda çok sayıda gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Eş Genel Başkanları ve bazı milletvekillerinin tutuklanmasının ardından düzenlenen izinsiz protesto gösterilerinde 65 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "HDP Eş Genel Başkanları ve bazı milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde yapılan izinsiz gösterilerde terör örgütü lehine yasa dışı slogan atılması ve bazı yolların trafiğe kapatılması üzerine görevlilerce yapılan müdahale neticesinde 11'i yaşı küçük olmak üzere toplamda 65 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar 13:40
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