Irak sınırına hendekli duvar

Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak; terörist, kaçakçı sızmalarını önlemek amacıyla 911 km'lik Suriye ile Irak sınırı için tam sıkılaştırma ve fiziki güvenliği sağlamak amacıyla yeni entegre güvenlik sistemini hayata geçirecek. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın da çarşamba günü sınırın sıfır noktasına yaptığı inceleme ziyaretinde sözünü ettiği entegre sınır güvenliği stratejisinin detayları şöyle:

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SURİYE SINIRINA BETON DUVAR:

Suriye sınırının tümü önümüzdeki yılın başına kadar beton duvarlarla örülecek. Duvar örme işini TOKİ devralmıştı, çok hızlı şekilde ilerliyor. 268 km'lik bölüm bitti, kalan 520 km'lik bölümün 200 km'sinin inşaatı başladı. 250 km'lik bölüm için ihaleye çıkıldı.

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ÇELİK KAFES VE KULELER:

Dağlık, engebeli arazinin, nehir geçişlerinin ve kanyonların bulunduğu yerlere beton bloklar yerleştirilemeyeceği için buralara farklı önlemler düşünüldü. Bu tip arazi şartlarına uygun; güçlü ama esnek çelik kafeslerle sınır hattı örülecek. Suriye sınırında yaklaşık 85 kilometrelik alan bu şekilde çelik kafesle kapatılacak.

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IRAK SINIRINA DA DUVAR:

Irak sınırında teröristlerin önemli geçiş noktaları arasında yer alan Cizre ile Silopi arasına da hendekli beton duvarlar örülüyor. Bu bölge dışında dağlık ve geçit vermez olan Irak sınırı, beton duvar örülmesine imkân tanımıyor. Sınırın duvar örülemeyen kritik yerleri; hakim tepelere konuşlanacak zırhlı, mekanize birliklerle sıkılaştırılacak. Irak sınırında bu şekilde 18 hâkim tepe bulunuyor. 28. Piyade Mekanize Tugay Komutanlığı'nın Silopi'ye taşınmasının amaçlarından biri de sınır güvenliğine destek vermek. Şırnak'ın Silopi İlçesi yakınlarında; Türkiye, Irak ve Suriye'nin kesiştiği nokta olan Sımelan'dan başlayarak Suriye sınır hattında, Cizre'ye doğru, beton bloklardan duvar örülüyor, önlerine hendek kazılıyor.

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KULE VE PROJEKTÖR:

Arazi koşullarının uygun olmadığı sarp yerlerde terörist sızmalara karşı akıllı gözetleme kulelerinin arasına çelik kafesler konulacak. Geçiş yolları dev projektörlerle aydınlatılacak. Termal kameralar ve hava gözetleme sistemleri devreye alınacak.

ENTEGRE GÜVENLİK:

Habertürk'ün haberine göre;Sınırlar, entegre sınır güvenliği projesiyle güçlendirilecek. Her türlü teknolojik imkân ve ileri teknoloji ürünü araçlar kullanılacak. İnsansız hava araçları, gözetleme balonları, hareket sensörleri, termal gözetleme ekipmanları ve silah sistemleri devreye sokulacak.