Irak sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Ankara'dan Irak sınırına sevk edilen askeri malzeme yüklü konvoy, Şanlıurfa'dan geçti.
Sınıra zırhlı araç sevkiyatı kapsamında görevlendirilen 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerine ait askeri malzeme yüklü 30 tır, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine ulaştı.
Araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa-Mardin karayolunu kullanarak Irak sınırına ilerleyişini sürdürdü.
Konvoyun geçişine trafik ekipleri de eşlik etti.
KONVOY KIZILTEPE'DEN GEÇTİ
Konvoy, daha sonra Mardin'in Kızıltepe ilçesine ulaştı.
Araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında Kızıltepe-Nusaybin karayolunu kullanarak, Irak sınırına ilerleyişini sürdürdü.
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