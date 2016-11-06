HSYK’dan 1261 adaya müjde

Hakimler ve Savcılar YüksekKurulu (HSYK) Üçüncü Dairesi, 787'sihakim, 474'ü savcı adayı toplam bin 261kişinin mesleğe kabulüne karar verdi.Mesleğe kabul edilen adli yargı hakimve cumhuriyet savcı adaylarının kuratöreninin 8 Kasım tarihinde BeştepeMillet ve Kongre Kültür Merkezi'ndeyapılacağı açıklandı. Kura töreninekatılacak adaylar, sosyal medyadanmutluluk mesajları attı. FethullahçıTerör Örgütü, HSKY'yı ele geçirip ilkdarbesini 17-25 Aralık'ta yapmaya kalkmıştı.
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