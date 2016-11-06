HSYK’dan 1261 adaya müjde

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üçüncü Dairesi, 787'si hakim, 474'ü savcı adayı toplam bin 261 kişinin mesleğe kabulüne karar verdi. Mesleğe kabul edilen adli yargı hakim ve cumhuriyet savcı adaylarının kura töreninin 8 Kasım tarihinde Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezi'nde yapılacağı açıklandı. Kura törenine katılacak adaylar, sosyal medyadan mutluluk mesajları attı. Fethullahçı Terör Örgütü, HSKY'yı ele geçirip ilk darbesini 17-25 Aralık'ta yapmaya kalkmıştı.