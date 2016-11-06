HDP Eş Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 9 HDP'li milletvekilinin tutuklanmasının ardından HDP, demokratik siyasete devam etmeme kararı aldı.

"HALKIMIZLA HER GÜN BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Diyarbakır'da konuşan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Yasama organındaki faaliyetlerimizi durdurma kararı verdik. Halkımızla her gün birlikte olacağız" dedi. Bilgen, komisyonlara ve Genel Kurul'a katılmayacaklarını söyledi.

'ÇEKİLME SÖZ KONUSU DEĞİLDİR' DEMİŞLERDİ

HDP'li Hüda Kaya, iki gün önce yaptığı açıklamasında "Bizim parti organlarımızın bu şeklide Meclis'ten çekilmesi söz konusu değildir. Halkımızdan aldığımız emaneti sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz" demişti.