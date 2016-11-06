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çalışmalarını durdurdu

Geçtiğimiz günlerde "'ten çekilmeyeceğiz" diyen , bugün çalışmalarını durdurma kararı aldı.

HDP meclisten kaçtı

Eş Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 9 HDP'li milletvekilinin tutuklanmasının ardından HDP, demokratik siyasete devam etmeme kararı aldı.

"HALKIMIZLA HER GÜN BİRLİKTE OLACAĞIZ"
Diyarbakır'da konuşan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Yasama organındaki faaliyetlerimizi durdurma kararı verdik. Halkımızla her gün birlikte olacağız" dedi. Bilgen, komisyonlara ve Genel Kurul'a katılmayacaklarını söyledi.

'ÇEKİLME SÖZ KONUSU DEĞİLDİR' DEMİŞLERDİ
HDP'li Hüda Kaya, iki gün önce yaptığı açıklamasında "Bizim parti organlarımızın bu şeklide 'ten çekilmesi söz konusu değildir. Halkımızdan aldığımız emaneti sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz" demişti.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar 11:59
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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firtinalim firtinalim

"Çalışma" ve "HDP" birbirine ne kadar uzak iki kelime. Terörizmden başka bir eyleminiz oldu mu bugüne kadar alçaklar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.11.2016 14:05
tesa tesa

bunlarin hepsi manyak... bunlari hepsini kuzey iraga kovmak lazim bunlardan insan olunmaz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.11.2016 13:54
necati necati

cehenneme kadar...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.11.2016 13:33
mehmet mehmet

bu terörist partiyi meclisten atın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 06.11.2016 12:04
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