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Havaya uçtu!

Havaya uçtu!
Kırıkkale'de dün minibüsten indikten sonra caddenin karşısına geçmeye çalışan K.Ö.'ye (20) otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın üzerinde takla atarak havaya uçan genç yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı K.Ö., hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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