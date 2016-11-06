Hakkari'nin Çukurca İlçesi ile Yüksekova arasında bulunan Hisar Dağı bölgesinde operasyonda olan asker mayına bastı 1 asker yaralandı. Aynı bölgede PKK'lı teröristler tarafından yapılan havan saldırısında ise 5 asker yaralandı.
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlar aralıksız sürüyor. Bugün öğlen saatlerinde Çukurca'nın doğusu ile Yüksekova ilçesi arasındaki Hisar Dağı bölgesinde operasyonda olan bir asker mayına basarak yaralandı. Ayın bölgede bulunan askerlere PKK'lı teröristler Kuzey Irak tarafından havanla saldırdı. Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede operasyonlar genişletilerek sürdürülüyor.Öte yandan Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi Umurlu, Gediktepe ve Kamışlı üs bölgelerine PKK'lı teröristler uzun namlulu silah ve havanla saldırı düzenledi. Üs bölgesindeki askerlerin karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Çatışmada ölü yada yaralı olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.
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