Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı 75. gününe girdi.

Harekat kapsamında dün, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grubu, Aktarin'in güneydoğusundaki Shudud bölgesinde kontrolü sağladı. Gün içindeki çatışmalarda bir muhalif şehit oldu, 8 muhalif yaralandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 30 hedef ateş altına alındı. Koalisyon güçlerince Shudud ve Numan bölgelerine düzenlenen 7 hava harekatında 24 terörist etkisiz hale getirildi, 2 havan ve savunma mevzisi ile bir bina imha edildi.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde 25 el yapımı patlayıcı imha edildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen el yapımı patlayıcı sayısı bin 443 oldu.

Muhalif unsurlar, 24 Ağustos'tan bu yana toplam bin 370 kilometrekare alanda kontrolü sağladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınır hattında insansız hava araçlarıyla keşif ve gözetleme faaliyetleri kesintisiz sürdürüldü.