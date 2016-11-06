Tabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'cülerin "VPN" adlı programı izlerini kaybettirmek için kullandıklarını belirterek, "FETÖ mensupları bu uygulamayı izlerini kaybettirmek için kullanıyorlar. Kendi aralarında haberleşme ağı olarak kullandıkları 'Eagle, Kakao Talk, ByLock' gibi uygulamalar üzerinden yaptıkları yazışmaların konumunu değiştiriyorlar. Yazışmaları Türkiye içinde yapmalarına rağmen bu program ile dünyanın herhangi bir yerinden haberleşiyorlarmış gibi yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

BAŞKA BİR ÜLKEDEN PAYLAŞILIYORMUŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

FETÖ'cülerin "VPN" programını Facebook, Twitter, Instgram gibi sosyal mecralardan yaptıkları paylaşımların konumunu değiştirmek için de kullandıklarını aktaran Tabakçı, "VPN dediğimiz uygulamayı aktif hale getirdiğinizde sanal olarak sizi başka bir ortama taşır. Bu program açık iken yaptığınız konuşmalar, mesajlaşmalar başka bir ülkeden yapılıyormuş gibi görünür. Bu uygulama aktif haldeyken Twitter, Facebook, Instgram gibi sosyal mecralar üzerinden yaptığınız paylaşımlar da başka bir ülkeden paylaşılıyormuş gibi görünür." diye konuştu.

VPN'nin kapalı, korumalı ağların içine girmek için kullanılan tünel gibi bir uygulama olduğunu ifade eden Tabakçı, şunları kaydetti:

"Bu örgüte mensup kişiler YouTube'nin yasaklandığı zamanlarda bile VPN üzerinden giriş yapıp Türkiye'de oldukları halde kendilerini Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da gibi göstererek söz konusu sitelere erişim sağlayıp konulan yasakları ihlal ettiler. Bu program telefonların yanı sıra Ipad ve bilgisayarlara da kurulabilen bir programdır. Devletimiz bunların önüne geçmek için her türlü önlemi alıyordur. Bu gibi yazılımlardan uzak durmak gerek. VPN kullanmanın bizi bu suçluların iş birlikçisi durumuna düşürme ihtimali de vardır."