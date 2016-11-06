  1. "Türkiye Cumhuriyeti devleti, artık bu yoldan geri dönmeyecektir"

'nün haberleşmede "" hilesi

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı İlker Tabakçı, "Fetullahçı Terör Örgütü () mensuplarının haberleşmede kullandıkları 'Eagle, Kakao Talk, ByLock' gibi uygulamalar üzerinden yaptıkları yazışmaların konumunu kapalı ve korumalı ağların içine girebilen () adlı program üzerinden değiştiriyorlar." dedi.

FETÖnün haberleşmede VPN hilesi

Tabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'cülerin "" adlı programı izlerini kaybettirmek için kullandıklarını belirterek, "FETÖ mensupları bu uygulamayı izlerini kaybettirmek için kullanıyorlar. Kendi aralarında haberleşme ağı olarak kullandıkları 'Eagle, Kakao Talk, ByLock' gibi uygulamalar üzerinden yaptıkları yazışmaların konumunu değiştiriyorlar. Yazışmaları Türkiye içinde yapmalarına rağmen bu program ile dünyanın herhangi bir yerinden haberleşiyorlarmış gibi yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

BAŞKA BİR ÜLKEDEN PAYLAŞILIYORMUŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR
FETÖ'cülerin "VPN" programını Facebook, Twitter, Instgram gibi sosyal mecralardan yaptıkları paylaşımların konumunu değiştirmek için de kullandıklarını aktaran Tabakçı, "VPN dediğimiz uygulamayı aktif hale getirdiğinizde sanal olarak sizi başka bir ortama taşır. Bu program açık iken yaptığınız konuşmalar, mesajlaşmalar başka bir ülkeden yapılıyormuş gibi görünür. Bu uygulama aktif haldeyken Twitter, Facebook, Instgram gibi sosyal mecralar üzerinden yaptığınız paylaşımlar da başka bir ülkeden paylaşılıyormuş gibi görünür." diye konuştu.

VPN'nin kapalı, korumalı ağların içine girmek için kullanılan tünel gibi bir uygulama olduğunu ifade eden Tabakçı, şunları kaydetti:

"Bu örgüte mensup kişiler YouTube'nin yasaklandığı zamanlarda bile VPN üzerinden giriş yapıp Türkiye'de oldukları halde kendilerini Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da gibi göstererek söz konusu sitelere erişim sağlayıp konulan yasakları ihlal ettiler. Bu program telefonların yanı sıra Ipad ve bilgisayarlara da kurulabilen bir programdır. Devletimiz bunların önüne geçmek için her türlü önlemi alıyordur. Bu gibi yazılımlardan uzak durmak gerek. VPN kullanmanın bizi bu suçluların iş birlikçisi durumuna düşürme ihtimali de vardır."
Etiketler: , ,
  • 06 Kasım 2016, Pazar 19:09
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar