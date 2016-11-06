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'cü askeri ataşe tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 askeri ataşeden biri tutuklandı.

FETÖcü askeri ataşe tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, çeşitli rütbelerden 5 askeri ataşe, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince ifadeleri alınan şüphelilerden Engin Eroğlu tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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  • 06 Kasım 2016, Pazar 19:41
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