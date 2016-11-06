Evine ekmek götüremedi!

Bursa'da önceki gün 61 yaşındaki Bünyamin Kaplıca, 'ekmek almaya gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Daha sonra bir kahvehaneye gitti. Tekrar evine doğru yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 6 mermi isabet eden Kaplıca, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları ise yıkıldı. Polis ise saldırganların peşine düştü. Değirmenlikızık Spor Kulübü kurucularından olduğu öğrenilen Kaplıca'nın bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Değirmenlikızık Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.