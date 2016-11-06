Direksiyonu ölüme kırdı

Çanakkale'de önceki gün Ahmet Aksu, otomobille giderken, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için fren yapıp direksiyonu kırdı. Araçta bulunan, 21 yaşındaki Emirhan Güçlü feci şekilde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Aksu ile yanındaki M.K., B.K., A.Ö. ve İ.U. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.