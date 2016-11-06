Dingiltere

İngiltere, terör örgütü PKK’yı aklama yolunu seçti! Kraliçe Elizabeth’e bağlı olan ajans, Diyarbakır’daki saldırıyı DEAŞ’ın gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak telsiz konuşmaları PKK’nın kalleşliğini ele verdi.
Terör destekçisi HDP'liler tutuklandı. Arkasını dayadığı PKK'lılar Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı yaptı. 2 polis şehit olurken 9 kişininhayatını kaybettiği açıklandı. Dünya ne PKK'yı ne de HDP'yi kınadı. Hatta iki kanlı örgüt üzerinden propaganda yapıldı. PKK'nın "Saldırıyıbiz yaptık" açıklamasına rağmen Batı, bildiğini yaptı! İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e bağlı Reuters haber ajansı, saldırıyı DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini açıkladı. Bunun üzerine başta ABD ve Almanmedyası olmak üzere üst akıl, Reuters'ıkaynak gösterip PKK'yı aklamaya çalıştı. Ancak Diyarbakır Valiliği bu kirli propagandaya tokadı attı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bölücü terör örgütü PKKmensupları arasında yapılan üç ayrı telsizkonuşmasında, saldırının Kemal kod adlıterörist tarafından 3 ton patlayıcı kullanılarakyapıldığı ortaya çıkarıldı."
YALAN HABER İngiliz haber ajansı Reuters'ın Diyarbakır saldırısıyla ilgili haberi büyük tepki topladı. Sosyal medyada şu yorumlar yapıldı: Üst aklın haber ajansı Reuters'ın klasik yalanlarına bir ek daha. Reuters, bize istikamet veremez. Eski Türkiye yok artık. Kraliçe'nin Reuters'ı yine yalanlarla aşk yaşamaya başladı. Reuters, yalan konusunda Oscar'ı yine sana verdik. Reuters yazılır, 'Kraliçe' veya 'Rothschild' diye okunur... Yalan yazan başkan Stephen Adler 'özür' diler.. 200'ün üzerinde yalan habere imza atan bir Reuters klasiği...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.