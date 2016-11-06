  1. Vatan evlatları
  2. Cumhuriyet’e terör dersi

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, terör örgütü PKK’yı aklama yolunu seçti! Kraliçe Elizabeth’e bağlı olan ajans, Diyarbakır’daki saldırıyı DEAŞ’ın gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak telsiz konuşmaları PKK’nın kalleşliğini ele verdi.

Dingiltere
Terör destekçisi HDP'liler tutuklandı. Arkasını dayadığı PKK'lılar Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı yaptı. 2 polis şehit olurken 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Dünya ne PKK'yı ne de HDP'yi kınadı. Hatta iki kanlı örgüt üzerinden propaganda yapıldı. PKK'nın "Saldırıyı biz yaptık" açıklamasına rağmen Batı, bildiğini yaptı! Kraliçesi Elizabeth'e bağlı Reuters haber ajansı, saldırıyı DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini açıkladı. Bunun üzerine başta ABD ve Alman medyası olmak üzere üst akıl, Reuters'ı kaynak gösterip PKK'yı aklamaya çalıştı. Ancak Diyarbakır Valiliği bu kirli propagandaya tokadı attı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında yapılan üç ayrı telsiz konuşmasında, saldırının Kemal kod adlı terörist tarafından 3 ton patlayıcı kullanılarak yapıldığı ortaya çıkarıldı."

YALAN HABER
İngiliz haber ajansı Reuters'ın Diyarbakır saldırısıyla ilgili haberi büyük tepki topladı. Sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:
Üst aklın haber ajansı Reuters'ın klasik yalanlarına bir ek daha.
Reuters, bize istikamet veremez. Eski Türkiye yok artık.
Kraliçe'nin Reuters'ı yine yalanlarla aşk yaşamaya başladı.
Reuters, yalan konusunda Oscar'ı yine sana verdik.
Reuters yazılır, 'Kraliçe' veya 'Rothschild' diye okunur...
Yalan yazan başkan Stephen Adler 'özür' diler..
200'ün üzerinde yalan habere imza atan bir Reuters klasiği...
Etiketler:
  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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