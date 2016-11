Dersimiz dayak!

Keçiborlu'daki İMKB Ortaokulu'nda görevli.,'nin öğrencilere şiddet uyguladığı iddiası velileri ayaklandırdı. İddiaya göre M.E. çeşitli zamanlarda öğrencilere '' gibi cisimler fırlatarak şiddet uyguladı. Son olarak ise 5'inci sınıf öğrencisi B.E.,'ye kapı kolu fırlattı. Kapı kolu ayağına gelen çocuk, olayı gizledi. Ancak diğer öğrenciler durumu ailesine anlattı. Bunun üzerine anne, okul müdürü ile görüştü. Öğretmen in pişman olduğunun anlatılması üzerine anne şikayetten vazgeçti. Bir süre sonra ise aynı öğretmen B.E.'ye sınıfta "Yine kapı kolu atarım eve kapı koluyla gidersin" dedi. Bu durumdan haberdar olan anne İlknur E., okula giderek öğretmen M.E. ve okul müdürüyle görüştü. Anne Erdoğdu öğretmene, "" dedi. Öğretmen M.E. ise "Çocuklarınız durmuyor, ders işleyemiyorum, o yüzden yapıyorum" karşılığını verdi. Olayın ardından diğer öğrenciler de şiddet gördüklerini söyledi. Bunun üzerine 8 veli savcılığa gidip öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Öğretmen hakkında idari soruşturma başlatılırken görev yeri değiştirildi. Çocuklarının şiddete maruz kaldığını söyleyen İlknur Erdoğdu, "Çocuklarımızı hem tehditle hem de bir şeyler atarak korkutmuş. İlk olarak çocuğuma kapı kolu fırlatıyor. Arkadaşı savunmaya kalkınca da küre gibi bir şey fırlatıyor, başka bir çocuğun parmağını burkuyor. Bir sürü olay oldu. Çocuklarımız okula gitmek istemiyor" diye konuştu.