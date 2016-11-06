  1. Havaya uçtu!
  2. Acı kader

Dehsetin kanıtı

Dehsetin kanıtı
Malatya'da yaklaşık bir ay önce freninin patlaması sonucu Suriyelilerin yaşadığı eve girerek 7 aylık hamile bir Suriyeli kadının ölümüne, biri hamile 6 kişinin yaralanmasına yol açan kamyon halen evden çıkarılmadı. Kazanın ardından kamyonun evde unutulduğunu belirten ev sahibi Mehmet Dinçer, "Bir aydır burası bu şekilde biz bekliyoruz. Ben burada bakkal dükkanım vardı. Tam 1 aydır bu şekilde bekliyorum. Ne gelen var ne giden. Mağdur durumdayız. İş yerim kapalı, ben bu iş yerinden ev geçindiriyordum. Hala aynı durumdayız. Mağdur durumdayım. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Bekliyoruz. 'Savcılık aşamasındayız' diyorlar, 'savcılık daha karar vermedi' diyorlar. İlgililerin bize yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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