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'li Tuncel de tutuklandı!

Adliyede çıkarıldığı savcılıkta tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Eş Genel Başkanı tutuklandı.

DBPli Tuncel de tutuklandı!

Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin gözaltına alınmalarını Adliye önünde protesto ederken gözaltına alınan Eş Genel Başkanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'da geçen cuma günü, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve milletvekillerinin gözaltına alınmasını protesto etmek için Diyarbakır Adliyesi önünde bir grup partiliyle beklerken, polisin uyarısına rağmen dağılmamaları üzerine DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, 10 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Tuncel, bugün Adliye'ye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Tuncel tutuklandı.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar 17:13
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