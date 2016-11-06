Cumhuriyet’e terör dersi

gazetesinde "PKK/ KCK ve FETÖ /PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, yazar Kadri Gürsel, Karikatürist Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Güray Tekin Öz, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Güngör, Cumhuriyet Kitap Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, Yazar Hakar Kara, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Önder Çelik ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Utku tutuklandı.Cumhuriyet'in 9 yöneticisi hakkında tutuklama kararının gerekçesinde önemli tespitler yer aldı. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimi Mustafa Çakar tarafından verilen kararda, tutuklama kararına ilişkin birçok delil ortaya konuldu. Cumhuriyet gazetesi nde yayımlanan birçok haber ve manşette terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın propagandası sayılabilecek haberlere yer verildiği kaydedildi. 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün sonra gazete manşetinin "Sokaktaki tehlike" olarak çıktığı, Cumhurbaşkanı'nın tanka asılan posterlerinin manşet yapılarak sokağa çıkıp demokrasiye sahip çıkılma hadisesinin tehlike olarak görüldüğü belirtildi. Mustafa Balbay'ın atmış olduğu tweetlerde "Cumhuriyet'te FETÖ'cülükten Kürtçülüğe kadar herşey serbest, CHP milletvekili olarak yazı yazmak yasak" şeklindeki tweetine yer verilen gerekçede, gazetede çalışan bir yazarın bu ifadelerinin söz konusu gazetenin terör örgütleri tarafından kullanıldıklarının bir delili olduğu kaydedildi. Cumhuriyet'in manipülasyon yaptığına da değinilen gerekçede, "Gazetenin gerçeği perdeleyip terör örgütlerinin amacına uygun hareket ederek iç kargaşa çıkartmaya ve ülkeyi yönetilemez hale getirmeye yönelik haberlere imza attığı anlaşılmıştır" denildi. Cumhuriyet yazarı Aydın Engin'in Yurtta Sulh Konseyi adı altında 15 Temmuz'dan iki gün önce "Cihanda Sulh peki Yurtta ne" başlığı ile kaleme almasının dikkate değer olduğu, gazetenin bazı yazarlarının FETÖ'nün organize ettiği Abant toplantılarına katıldıkları, söz konusu gazete ile FETÖ'nün yayın organı zaman gazetesinin dönem dönem ortak manşetler attıkları kaydedildi.



AYAKLANMA ÇAĞRISI

Ahmet Kadri Gürsel'in 12 Temmuz'daki 'Erdoğan babamız olmak istiyor' adlı yazısında sübliminal içerikli mesaj verilerek seçimle gelen Cumhurbaşkanı'na karşı ayaklanma önerildiği belirtilen gerekçenin sonuç bölümünde şöyle denildi: Tüm şüphelilerin Cumhuriyet gazetesinin süreklilik arzeden bu terör örgütlerinin reklam ve propagandasını yapma faaliyetlerinden sorumlu oldukları ve üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphe altında bulundukları kanaatine varılmıştır.



