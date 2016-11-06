Çin’de ‘Türkiye’ yılı

CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan,Çin Halk CumhuriyetiDevlet KonseyiBaşbakan YardımcısıWang Yang'ı dünHuber Köşkü'nde kabuletti. 1 saat sürengörüşmede BaşbakanYardımcısı MehmetŞimşek ile Enerji veTabii Kaynaklar BakanıBerat Albayrakhazır bulundu. Türkiyeile Çin arasındakiilişkilerin hergeçen günileriye gitmesidikkatlerdenkaçmadı.Bu çerçevedeönceki günTürkiye-ÇinHükümetlerArasıİşbirliği Komitesi'ninilk toplantısı dünAnkara'da gerçekleşmişti.Çin ile Türkiyearasında 36 ticaretanlaşması imzalandı.İki taraf 2018 yılındaÇin'de "TürkiyeTurizm Yılı" etkinlikleridüzenlenmesikonusunda da anlaştı.3 Eylül'de G20Zirvesi'nde CumhurbaşkanıTayyip Erdoğanile Çin DevletBaşkanı Xi Jinpingile bir araya gelmiştive iki ülke arasındakianlaşmaların daha dagüçlenmesi için fikirbirliğine varmıştı.Türkiye ile Çin'inyakınlaşması baştaABD ve İngiltere'yirahatsız etti.
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