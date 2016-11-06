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’de ‘Türkiye’ yılı

, Huber Köşkü’nde Başbakan Yardımcısı Yang’ı kabul etti. Çin, ‘Türkiye’ yılı jesti yaptı...

Çin’de ‘Türkiye’ yılı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başbakan Yardımcısı Wang Yang'ı dün Huber Köşkü'nde kabul etti. 1 saat süren görüşmede Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak hazır bulundu. Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin her geçen gün ileriye gitmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu çerçevede önceki gün Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin ilk toplantısı dün Ankara'da gerçekleşmişti. Çin ile Türkiye arasında 36 ticaret anlaşması imzalandı. İki taraf 2018 yılında Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" etkinlikleri düzenlenmesi konusunda da anlaştı. 3 Eylül'de G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmişti ve iki ülke arasındaki anlaşmaların daha da güçlenmesi için fikir birliğine varmıştı. Türkiye ile Çin'in yakınlaşması başta ABD ve İngiltere'yi rahatsız etti.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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