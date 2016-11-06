Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, NTV canlı yayınından soruları yanıtladı.



Bir soru üzerine HDP'ye yönelik operasyonu değerlendiren Canikli, olayın toplumsal gerginliğe yol açmadığını söyledi.

Canikli şöyle konuştu:

"Esas itibariyle bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bu konu hakkındaki yaklaşımına bakmamız lazım. Sadece bu olay değil, terör ile mücadele konsepti içerisinde bunu düşünmek lazım. Dolayısıyla bölgedeki vatandaşımız bu olayla ilgili terörle mücadelenin bir parçası olarak görüyor. Tamamen hukuk çerçevesinde cereyan ediyor. Dolayısıyla bu anlamda toplumsal kutuplaştırmayı artıran bir etkisi kesinlikle söz konusu değil. Esasında ayrışmayı tetikleyen politikalar üreten sadece fonksiyonu terörün sivil yüzünü temsil etmekten öteye geçmeyen bir organizasyona yapıldığı için var olan kutuplaşmanın yumuşamasına da katkı sağlayacaktır."



HDP'li milletvekillerinin ifade vermeye gitmediklerini anımsatan Canikli, HDP'nin Meclis'ten çekilmesinin olası etkileri üzerine de bir açıklamada bulundu.



Canikli, HDP'nın aldığı kararın Meclis'e olumsuz etkisinin olmayacağını belirtti.

Diyarbakır'daki bombalı saldırı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Canikli, "PKK tarafından yapıldığı biliniyor, tereddüt yok" dedi.